Путин дополнил пословицу про слово и воробья фразой «догонят, поймают и посадят»

Президент России Владимир Путин дополнил известную русскую пословицу «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». Необычная фраза была произнесена главой государства на заседании Совета по культуре и искусству.

«Говорят, «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», а у нас догонят, поймают и посадят», - произнес Путин.

Фрагмент заседания приводит Telegram-канал «Москва 24/7».

Ранее сообщалось, что актер Джуд Лоу появился в образе российского президента на съемках фильма. Дмитрий Грачев, который часто изображает главу России, отметил, что «передать взгляд президента довольно сложно». Грачев отметил, что Лоу способен воплотить на экране образ Путина. Речь идет о картине «Кремлевский волшебник».