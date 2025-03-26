Владимир Путин назвал Мариинский театр одним из любимых мест в родном Петербурге

Президент России Владимир Путин назвал Мариинский театр одним из любимых мест в родном Санкт-Петербурге. Глава государства признался, что старается там бывать.

Подробности приводит РИА Новости.

26 марта президент посетил национальный центр «Россия». Во время осмотра выставки «Путешествие по России» ему показали интерьеры Мариинского театра. Экскурсовод спросил, какое у президента любимое место в Петербурге.

«Вот Мариинский театр вы назвали – одно из любимых мест. И "Щелкунчик" тоже. Стараюсь бывать там», - ответил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России на заседании Совета по культуре и искусству дополнил известную русскую пословицу про слово и воробья. Путин отметил, что «у нас догонят, поймают и посадят».