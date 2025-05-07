«Не волнуйтесь»: Песков пообещал, что любимого кефира Путина хватит всем россиянам

Кефира, который пьет президент России Владимир Путин, хватит всем россиянам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не волнуйтесь, Владимиру Владимировичу кефира хватит, как и всем россиянам, которые хотят его купить», - сообщил представитель Кремля. Его слова приводит aif.ru.

Песков напомнил о заявлении производителя, который обещал нарастить выпуск продукции в случае скачкообразного спроса – у завода есть соответствующие мощности.

Напомним, глава государства угостил кефиром журналиста Павла Зарубина, который снимал документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Продукт нашли в холодильнике на кухне президента. После этого спрос на кефир значительно увеличился.

Позже журналисты обратили внимание на еще одну деталь в интервью. Путин, выходя из комнаты, постоянно выключал свет. Одноклассник президента объяснил привычку российского лидера тем, что он провел детство в коммунальной квартире в Ленинграде.