Владельцы Telegram-канала Baza подали заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Об этом стало известно «Страстям» из источников.

Владельцы ООО «4 КОТА», которое является юридическим лицом Telegram-канала Baza, подали заявление в ЕГРЮЛ. В публичном доступе указан только тип заявления: о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе изменений, внесенных в учредительные документы.

Известно, что заявление было подано 17 сентября. Дата готовности документов — 25 сентября. Какие именно изменения ждут юрлицо, неизвестно. Возможно, речь может идти о смене собственников издания.

Напомним, главреду Telegram-канала Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки правоохранителям. Свою вину изначально он не признавал. Также на скамье подсудимых оказались журналистка медиа Татьяна Лукьянова и двое полицейских. 18 сентября суд изменил меру пресечения Трифоновой и Лукьянову с СИЗО на домашний арест.

