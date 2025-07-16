В РПЦ объяснили, как ухаживать за могилой, не нарушая православных обычаев

Благоустройство могилы — важный аспект почитания памяти покойных. В Русской Православной Церкви объяснили, как правильно ухаживать за местом захоронения.

В РПЦ подчеркнули, что сразу после похорон на могиле необходимо установить деревянный крест, который символизирует веру и надежду на вечную жизнь.

Спустя год временный крест следует заменить на более устойчивое распятие или памятник, чтобы почтить память усопшего и выразить уважение к его жизни и достижением.

Фотографию на временном кресте лучше не размещать, пояснили в РПЦ. Старое распятие также не стоит выбрасывать. Его необходимо закопать в землю или сжечь, а затем выложить пепел крестом на могиле. На могиле важно не только установить памятник, но и постоянно поддерживать порядок — убирать сорную траву, ухаживать за цветами, заниматься оформлением территории, как на самой могиле, так и вокруг нее, сообщает PRONEDRA.RU.

В первые 40 дней после смерти крайне важно молиться о душе усопшего — это имеет большое значение для его духовной судьбы.

Неправильный уход за могилой ведет к нарушению православных обычаев и показывает неуважение к покойному, отмечает издание.

Ранее в РПЦ объяснили, почему на могиле добровольно ушедшего из жизни Романа Старовойта установили крест.