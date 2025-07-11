В РПЦ объяснили, почему на могиле Романа Старовойта установили крест

11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Иеромонах Макарий объяснил, почему на могиле совершившего суицид чиновника установлен крест.

Как пояснил священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, обустройство могилы не является догматом: это обычай, которым распоряжаются родственники покойного. Решение об установке креста человеку, ушедшему из жизни добровольно, принимается на их усмотрение.

«Церковь здесь управляет только совершением богослужения, общественной молитвой, — приводит слова иеромонаха Life.ru. — Общественная молитва, общественное богослужение у покойного не происходит по обстоятельствам смерти этого несчастного человека».

По словам священнослужителя, человек, решивший сознательно умереть, исключает себя из православного сообщества — в этом случае церковь оставляет его на божью волю. Покойник, совершивший суицид в состоянии невменяемости, может быть отпет, поскольку его поступок не был осознанным, уточнил представитель РПЦ.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Lenta.Ru добавил, что никаких разных мнений о допустимости установки креста для самоубийц не существует. Если человек православный христианин и был крещен, значит, на его могиле может быть крест вне зависимости от того, что он совершил.

7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позже стало известно, что тело чиновника нашли в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа в Московской области.

Напомним, прощание с чиновником прошло в Москве, а похоронить чиновника решили в Санкт-Петербурге. На траурной церемонии присутствовала бывшая жена Романа и его девушка Полина: они обнялись на кладбище.