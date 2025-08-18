В пиджаке, но без галстука: Зеленский нарядится ради встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. На переговоры представитель Киева может надеть черный пиджак, чтобы не нервировать главу Белого дома.

По словам источника Axios, Зеленский при этом будет без галстука.

В июне президент Украины уже появлялся на саммите НАТО в пиджаке. При этом с 2022 года он отказывается надевать классические костюмы на официальные встречи.

Во время последней встречи с американскими властями Зеленскому сделали замечание из-за неформального внешнего вида – он приехал в Белый дом в свитере и полуспортивных брюках.

Тогда Трамп США иронично отметил, что Зеленский «принарядился». Президент Украины также нахамил журналисту, который поинтересовался его костюмом. Он заверил, что после завершения конфликта будет носить костюмы «подороже», чем у задавшего вопрос.

Ранее Зеленский неожиданно принарядился для встречи с королем Карлом III. Он выбрал строгий черный костюм с однотонной рубашкой без аксессуаров.