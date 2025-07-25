В Кремле рассказали, как Путин относится к творчеству Высоцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо знаком с творчеством Владимира Высоцкого и неоднократно бывал в Театре на Таганке, где тот работал. Об этом сообщает ИА Регнум.

«Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого в Москве, был на просмотре фильма "Спасибо, что живой". Поэтому он знает и любит творчество Высоцкого», — сказал Песков журналистам 25 июля.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают личность Высоцкого, пресс-секретарь ответил, что это «вряд ли является темой для брифинга».

Напомним, что легендарный бард, актер и поэт Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет, оставив после себя богатое культурное наследие.

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