В Киеве телеведущая в прямом эфире назвала Владимира Путина президентом Украины

Украинская телеведущая Ольга Бутко оконфузилась в прямом эфире. Она оговорилась и назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины.

Как пишет aif.ru, инцидент произошел на телеканале «Интер». Бутко зачитывала анонс телефонных переговоров главы Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

Когда ведущая поняла свою ошибку, она на секунду замолчала, а после повисшей паузы поправила себя и продолжила читать новости.

Ранее Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кроссовках. В соцсетях появилось видео, на котором президент Украины спускался по трапу самолета, оступился и чуть не упал.