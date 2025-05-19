Опубликовано 19 мая 2025, 15:201 мин.
В Киеве телеведущая в прямом эфире назвала Владимира Путина президентом Украины
© GAVRIIL GRIGOROV/AFP/East News
Украинская телеведущая Ольга Бутко оконфузилась в прямом эфире. Она оговорилась и назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины.
Как пишет aif.ru, инцидент произошел на телеканале «Интер». Бутко зачитывала анонс телефонных переговоров главы Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
Когда ведущая поняла свою ошибку, она на секунду замолчала, а после повисшей паузы поправила себя и продолжила читать новости.
Ранее Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кроссовках. В соцсетях появилось видео, на котором президент Украины спускался по трапу самолета, оступился и чуть не упал.