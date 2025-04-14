В Киеве посмертно признали Михаила Жванецкого пропагандистом «имперской политики». Об этом сообщает ТАСС.

В Киеве пришли к выводу, что сатирик Михаил Жванецкий занимался пропагандой «российских нарративов» и посвященные ему памятники также пропагандируют «имперскую политику». Более того, украинцы убеждены, что творчество Жванецкого не направлено на развитие их культуры. Якобы большая часть его деятельности связана с Москвой и Санкт-Петербургом.

«Творческая деятельность Жванецкого Михаила Михайловича — советского и русского писателя-сатирика не связана с развитием украинской культуры, в то же время полностью соответствует определению русификации в понимании закона», — сказано в документе, который попал в распоряжение источника.

Напомним, сатирик родился в Одессе. По его произведениям созданы спектакли и изданы книги.

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