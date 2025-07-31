«В хозяйстве пригодятся»: Владимир Путин оценил подарок Лаоса, который намерен преподнести России двух слонов

Руководители Лаоса и России провели деловую встречу по случаю юбилея установления дипломатического сотрудничества между странами. В ходе обмена репликами президент азиатского государства заявил о готовности сделать необычное подношение партнеру, передает РИА Новости.

Россия и Лаос отмечают 65 лет с момента установления сотрудничества на мировой арене. Президент Тхонглун Сисулит решил по этому случаю преподнести Владимиру Путину и всем гражданам РФ двух слонов, которые символизируют мир и благополучие, а также являются ориентирами в развитии отношений двух стран.

Глава России с улыбкой отреагировал на слова собеседника. Тем не менее Путин пообещал Сисулите найти применение животным.

«В хозяйстве пригодятся», — заявил Владимир Владимирович.

Ранее сообщалось, что боец СВО попал на свадьбу к сестре благодаря Путину. Президент РФ исполнил мечту девушки и организовал визит ее брата на празднество.