Бесценный подарок: бойца отпустили из зоны СВО на свадьбу к сестре по распоряжению Владимира Путина

Президент России Владимир Путин исполнил мечту Дианы Дооновой из Красноярского края. Девушка хотела, чтобы ее брат, который несет службу в зоне СВО, попал к ней на свадьбу. В итоге благодаря вмешательству главы государства в эту историю военнослужащий оказался на праздничном событии.

Об исполнении мечты сибирячки рассказали в Национальном центре «Россия». Организация проводит II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

Диана вместе с мужем прошла церемонию бракосочетания в рамках этого мероприятия. А свидетелем радостного события, как она и мечтала, стал ее брат — старший стрелок мотострелковых войск.

Ранее многодетная мама из Крыма попросила российского главу оказать ей честь. Женщина заявила, что хотела бы видеть Владимира Владимировича крестным отцом ребенка своей дочери.