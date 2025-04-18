В Госдуме сообщили, что Григория Лепса трудно представить в роли депутата. Об этом информирует «Абзац».

В Сети появились слухи о выдвижении певца в Госдуму. Депутат Ярослав Нилов назвал Лепса уважаемым человеком и предположил, что он мог бы повлиять на популярность партии и увеличить голоса. При этом ему сложно представить Григория в роли депутата, поскольку у Лепса творческая профессия.

«Мне сложно его представить как депутата, который разрабатывает проекты законов, ведёт приём граждан, оказывает юридическую помощь, занимается избирательными кампаниями, развивает региональное отделение. У него всё-таки другая деятельность: постоянные гастроли, концерты, встречи, творческие вечера. Насколько он сможет это сочетать, мне очень сложно представить», — высказался Нилов.

Также он заявил, что у него нет точной информации о выдвижении Лепса на выборы. Нилов считает, что слухи могли появиться из-за ведущихся переговоров.

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