«Убрать его с ТВ сложно»: депутат Госдумы призвала россиян жаловаться, чтобы Шепелева не возвращали в эфир

Ведущий Дмитрий Шепелев собирается вернуться на ТВ. Шоумен будет вести программу «Свидание с прицепом». Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена скорым появлением Шепелева в эфире и призвала россиян массово жаловаться, чтобы не допустить этого.

Комментарий парламентария приводит издание «Абзац».

По мнению Драпеко, «таких персонажей на телевидении не должно быть». Депутат призвала граждан обращаться в РКН и управление внутренней политики президента.

«Можно только призвать граждан жаловаться в Роскомнадзор. Если жалоб будет достаточное количество, тогда Дмитрия Шепелева не допустят до эфира», - сказала Драпеко журналистам.

У Шепелева нет статуса иноагента, «поэтому убрать его с ТВ сложно», добавила депутат.

Напомним, в 2022 году ведущий попросил прощения у украинцев. Последующее появление знаменитости на ТВ вызвало общественный резонанс.

Ранее Шепелев показал четырехлетнего сына от Екатерины Тулуповой. Ведущий поделился, что мальчика путают с 12-летним Платоном – сыном от певицы Жанны Фриске.