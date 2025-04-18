«Убрать его с ТВ сложно»: депутат Госдумы призвала россиян жаловаться, чтобы Шепелева не возвращали в эфир
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Ведущий Дмитрий Шепелев собирается вернуться на ТВ. Шоумен будет вести программу «Свидание с прицепом». Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена скорым появлением Шепелева в эфире и призвала россиян массово жаловаться, чтобы не допустить этого.
Комментарий парламентария приводит издание «Абзац».
По мнению Драпеко, «таких персонажей на телевидении не должно быть». Депутат призвала граждан обращаться в РКН и управление внутренней политики президента.
«Можно только призвать граждан жаловаться в Роскомнадзор. Если жалоб будет достаточное количество, тогда Дмитрия Шепелева не допустят до эфира», - сказала Драпеко журналистам.
У Шепелева нет статуса иноагента, «поэтому убрать его с ТВ сложно», добавила депутат.
Напомним, в 2022 году ведущий попросил прощения у украинцев. Последующее появление знаменитости на ТВ вызвало общественный резонанс.
Ранее Шепелев показал четырехлетнего сына от Екатерины Тулуповой. Ведущий поделился, что мальчика путают с 12-летним Платоном – сыном от певицы Жанны Фриске.