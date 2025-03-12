В документах петербургских властей исправили ошибку в имени убийцы Пушкина

В документах петербургских властей исправили ошибку, которая содержалась в имени убийцы поэта Александра Пушкина. Об этом стало известно 12 марта.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выпустил распоряжение исправить ошибку в документе от 18 апреля 2023 года. Там обнаружили, что убийцей Пушкина назвали не Жоржа Дантеса, а героя книги «Граф Монте-Кристо» - Эдмона Дантеса.

Об исправлении перепутанных имен сообщает «Фонтанка».

Ситуация с ошибкой в имени дуэлянта вызвала общественный резонанс. Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился разобраться с ошибкой в официальном документе правительства. Об этом рассказывал депутат Госдумы Олег Смолин.

По словам парламентария, политик называл случившееся или грубой ошибкой, или вопиющей безграмотностью. Говорилось, что ошибка сдержалась в постановлении №527.