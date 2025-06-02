Участие в драках и скандал на дебатах: чем известен новый президент Польши Навроцкий

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий участвовал в драке футбольных фанатов в 2009 году и употреблял табачный продукт (снюс) прямо на теледебатах. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В молодости увлекался футболом и боксом: играл за команды Ex Siedlce и KKS Gedania, а в 2004 году выиграл Зональный турнир за Кубок Польши по боксу. Однако его жизнь сопровождалась скандалами — Навроцкий участвовал в массовых драках футбольных фанатов, включая известное столкновение в 2009 году между болельщиками клубов «Лех» (Познань) и «Лехия» (Гданьск).

Несмотря на бурную молодость, Навроцкий получил два высших образования. В 2023 году он окончил Высшую школу бизнеса и администрации в родном городе, в 2008-м — Институт истории Гданьского университета. Потом его привлекла политическая карьера.

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время телевизионных дебатов Навроцкий оказался в центре внимания из-за неоднозначного жеста. Появились кадры с моментом, когда политик, пока говорил его оппонент, явно закладывал что-то под губу.

Позже Навроцкий объяснил, что это была обычная жевательная резинка, однако его заявление только подлило масла в огонь. Как пишет Gazeta Prawna, политические противники тут же обвинили кандидата в никотиновой зависимости, намекая на возможное употребление снюса.

Не растерявшись, Навроцкий пошел в контратаку - предложил своему сопернику и его команде совместно пройти тесты на наличие запрещенных веществ, сообщает Wiadomosci.onet.

Примечательно, что в Польше табачные стимуляторы действительно запрещены, однако их нетабачные аналоги остаются легальными.

Ранее мы писали о том, что дочь Навроцкого стала звездой соцсетей после видео с ее кривляниями.