Кривляющаяся дочь нового президента Польши Навроцкого стала звездой соцсетей
© Pawel Wodzynski/East News
Во время торжественной речи избранного президента Польши Кароля Навроцкого внимание публики неожиданно переключилось на его младшую дочь. Как сообщает RMF24, восьмилетняя Кася Навроцкая затмила отца, став главной звездой трансляции. Видео с ней набрало миллионы просмотров.
Пока новый глава государства произносил победную речь, его дочь стояла рядом с родителями и строила забавные гримасы, играла с камерой, складывала руки в форме сердца. Девочка с двумя хвостиками ковыряла в зубах, постоянно что-то шептала матери и смеялась.
Кадры с наследницей разлетелись по соцсетям, а в одной из них набрали более 14 миллионов просмотров. Пользователи создают мемы и добавляют к ролику забавную озвучку.
Известно, что у президента есть жена Марта Навроцкая и несколько детей: Антоний, Даниэль и Кася.
Напомним, что Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов 1 июня с результатом 50,89% голосов. Его инаугурация запланирована на 6 августа.
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