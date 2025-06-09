«У моей семьи не было денег»: Путина возмутили поборы в детско-юношеских школах

Президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым обсудил проблему поборов в детско-юношеских школах. Глава государства вспомнил, что у его семьи не было денег платить за каждый шаг в спорте.

Текстовая трансляция встречи приводится на сайте Кремля.

Дегтярев рассказал Путину, что некоторые родители считают поборы нормой. «Но есть другие родители, у которых нет возможности платить», - отметил министр спорта и заявил о необходимости внести изменения в законодательство и ввести ответственность, вплоть до уголовной, за склонение к дополнительной оплате.

Путин на это сказал: «Знаю, что сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить – я уже говорил Вам – мастера спорта Советского Союза по самбо, и второй раз – мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена, просто невозможно было бы».

Президент считает, что в этом вопросе важно обеспечить социальную справедливость для всех семей. Дегтярев пообещал исполнить поручение с другими ведомствами, в том числе правоохранительными.

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