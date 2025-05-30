Путину рассказали о 13-летнем мальчике, который приседает со штангой 115 кг

Глава фонда «Круг добра» Александра Ткаченко рассказал президенту России Владимиру Путину о 13-летнем мальчике, который приседает со штангой 115 кг. Глава государства не смог скрыть изумления.

На встрече с Путиным, фрагмент которой приводит РЕН ТВ, Ткаченко сообщил, что мальчик проживает в Луганской области. Ребенок страдает ахондроплазией – заболеванием, которое ограничивает рост. В свои 13 лет рост ребенка составляет 128 см.

«Несмотря на болезнь, настолько сильный дух, что он при своем росте небольшом приседает со штангой 115 кг», - рассказала глава фонда.

Ребенок завоевал 50 медалей, а свои награды посвящает России, подчеркнул Ткаченко.

Также он поделился историей о 15-летней девочке из Кургана с хрупкостью костей. Она смогла вернуться в спорт и стала чемпионкой России по плаванию.

Путин на это произнес: «Умница какая».

Ткаченко заметил, что две эти истории «трогают сердце».

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным отцом ее внука. Он рассказала: идея пришла в голову мужу дочери, сама женщина не планировала говорить об этом главе государства, но признается, что решила, так как «разговор пошел».