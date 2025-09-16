У Байдена не получается заработать деньги после ухода из политики

Бывший президент США Джо Байден испытывает серьезные трудности с заработком после ухода с поста. У него неожиданно низкий спрос на платные выступления, что ранее приносило доход его предшественникам. Основными причинами, как выяснила The Wall Street Journal, являются низкие рейтинги популярности экс-лидера и опасения корпораций вызвать недовольство Дональда Трампа.

Согласно данным, гонорар Байдена за одно выступление составляет от $300 тыс. до $500 тыс., что значительно ниже сумм, которые зарабатывал Барак Обама. На данный момент подтверждена лишь одна такая сделка: в апреле он выступил на конференции по защите программы Social Security, где раскритиковал действующую администрацию.

Как отмечают источники, компании неохотно приглашают Байдена в качестве спикера, опасаясь негативной реакции со стороны Трампа и его сторонников, а также считая его фигуру слишком непопулярной и «ядовитой» для своей аудитории.

Ситуация усугубилась после дебатов с Трампом в июне 2024 года, которые, по мнению обозревателей, продемонстрировали серьезное ухудшение его когнитивного состояния.

«После того как это выступление показало ухудшение его здоровья, зачем кому-то платить ему за публичные речи?» – спрашивает автор статьи.

Финансовое положение семьи Байдена остается напряженным. Несмотря на годовую пенсию экс-президента в размере $416 тыс., они ведут относительно скромный образ жизни. И у самого Джо Байдена, и у его старшего сына Хантера есть долги, а также высокие расходы на лечение рака, диагностированного у бывшего президента.

