Джо Байден может умереть в течение полутора лет из-за агрессивной формы рака

Бывший президент США Джо Байден может умереть через полтора года из-за агрессивной формы рака простаты, который нашли при медосмотре. Соответствующим прогнозом поделился бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон.

«Я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев», - сообщил специалист Washington Free Beacon.

Врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа выразил надежду, что Байден все-таки проживет «много лет» при эффективном лечении. Вместе с тем Джексон отметил, что в случае бывшего главы США это «далеко зашедшее заболевание».

Он считает, что диагноз могли поставить Байдену задолго до официального оглашения 18 мая. Специалист полагает: о раке простаты у бывшего президента могли не сказать гражданам США. Также Джексон считает, что врач Байдена «либо лгал народу, либо некомпетентен».

Ранее сообщалось, что Байдена прифотошопили к семейному снимку на Пасху. В Сети задавались вопросом, жив ли он.