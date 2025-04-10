«Там уже накрыло»: Дмитрий Песков раскрыл, как познакомился с Татьяной Навкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о первой встрече с будущей женой Татьяной Навкой. Об этом пишет StarHit со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Официальный представитель Кремля признался, что первая встреча с фигуристкой произошла на дне рождения у его товарища.

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и вот, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом мы еще вот через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», - поделился Песков.

Пораженный работоспособностью супруги Песков отметил, что за неделю до премьеры своих ледовых шоу она перестает есть и спать, полностью отдаваясь рабочему процессу.

«Вот она когда выпускает шоу, у нее наступает неделя, она перестает вообще спать. Она спит там час в сутки и далее. Она доводит себя до состояния просто вот такого, ну, нервного тика просто, срыва», — поделился пресс-секретарь Владимира Путина в интервью для документального фильма «Она».

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