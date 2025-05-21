«Там очень холодно и одиноко»: Шойгу рассказал, что чувствует на верху служебной лестницы

Документальный фильм «Шойгу 70. Правила жизни» вышел на просторах Сети. В нем 70-летний секретарь Совета безопасности России поделился ощущениями от службы.

Рассуждая о своей работе, Шойгу заявил, что последние годы для него, как и для России, были весьма насыщенными. Тогда же секретарь Совбеза стал еще больше понимать, какой огромный груз ответственности лежит на должностных лицах.

Также Шойгу поделился личными переживаниями. Он рассказал, как одиноко порой бывает на посту, где ты сам принимаешь решения и где не на кого больше ссылаться.

«Поверьте мне, там очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — отметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее стало известно, как живет президент РФ Владимир Путин и какой бытовой техникой он пользуется. Кадрами из квартиры российского лидера поделились журналисты кремлевского пула.