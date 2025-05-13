Соковыжималка за 54 тысячи и освежитель воздуха за 60 тысяч: какой техникой пользуется Владимир Путин

Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину и показал ему свою квартиру. Во время экскурсии по жилищу было видно, какой бытовой техникой пользуется глава страны. Портал Hi-Tech Mail проанализировал кадры из дома лидера РФ и озвучил стоимость вещей, которые попали на видео.

Например, среди устройств журналисты распознали соковыжиматель BORK S703 стоимостью около 54 тысячи рублей и очиститель воздуха LG AS60GDPV0 за 59 тысяч рублей со встроенным ионизатором и поддержкой голосового управления с помощью «Алисы».

Также в фильме показали холодильник Путина. Стоимость устройства фирмы Liebherr составляет около 100 тысяч рублей. Кофе президент предпочитает варить в кофемашине Beko TKM8961B стоимостью 23 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что любимого кефира Владимира Путина хватит всем. Его начали раскупать после выхода интервью с главой РФ.