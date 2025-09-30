«Сыном его считал»: президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил назвавшему его «стариком» Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на хамство украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал его «стариком». Об этом сообщает РИА Новости.

Недавно глава республики провел в Минске встречу с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ. В ходе заседания Александр Григорьевич назвал «чепухой» ранее заявление президента Украины.

«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже… как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы с Владимиром Путиным где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная», — высказался Лукашенко.

До этого Владимир Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил белорусскому лидеру в ответ на его слова о мирном урегулировании, заявив, что Лукашенко «живет в своем мире».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития картофелеводства рассказал, сколько употребляет картошки.