Александр Лукашенко раскрыл, сколько ест картошки

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития картофелеводства рассказал, сколько картошки употребляет. Он отметил, что это знаковая сельскохозяйственная культура, которая возведена в ранг национального продукта.

Фрагмент совещания приводит Telegram-канал Пул Первого.

Лукашенко признался, что редко употребляет картофель. Президент Беларуси отметил, что такого продукта, как в республике, нет ни в Узбекистане, ни в Казахастане.

«Я вам говорил, что мало картошки употребляю. Но тем не менее академики мне иногда подкидывают новые сорта, я смотрю, как они произрастают», - произнес президент.

Лукашенко также заметил, что некоторые ленятся сажать картофель. На этот счет белорусский лидер произнес: «Некоторые из нас уже обнаглели до такой степени, что трудно наклониться и корзину картошки посеять весной, чтобы обеспечить себя хотя бы поздним летом и осенью этим хлебом».

Ранее он заявил о планах отвезти на саммит ШОС несколько мешков картофеля. Для овощей приготовлены подарочные льняные мешки.