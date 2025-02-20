Сын Трампа репостнул видео с танцующим Зеленским и предложил ему победить без денег США

Дональд Трамп-младший репостнул дипфейк-видео, на котором человек с наложенным лицом президента Украины Владимира Зеленского танцует в яркой одежде. Он предложил украинскому лидеру победить Россию без денег США.

Соответствующий пост появился в личном аккаунте сына главы Штатов в социальной сети Х.

Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленскому «стоит просто пойти и выиграть без бесконечных долларов». Политик написал: «Посмотрим, что из этого выйдет».

Ранее сообщалось, что президент Штатов назначил спецпосланником по переговорам с РФ Стива Уиткоффа. Известно, что политик не имеет дипломатического образования. Вместе с тем Трамп считает его «великолепным переговорщиком» - Уиткофф часто агрессивен в подходе к диалогу, чем вызывает недоумение у традиционных дипломатов.

Президент США знаком с ним с 1980-х годов. Был клиентом Уиткоффа, когда тот работал в юридической фирме. Он представлял интересы будущего президента США в судах.