Без дипломатического образования: кто такой Стив Уиткофф и почему Трамп выбрал его ответственным за диалог с РФ

У назначенного президентом США Дональдом Трампом спецпосланника США по переговорам с РФ Стива Уиткоффа нет дипломатического образования. Однако с главой США он связан с 1980-х годов.

Об этом говорится в материале Ura.ru.

Трамп назначил Уиткоффа возглавить переговоры с Россией в обход специализированного дипломата Кита Келлога. О политике известно, что он родился в 1957 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Является миллиардером, владеет бизнес-империей в сфере недвижимости. Портфель Уиткоффа включает 51 объект недвижимости в Лондоне, Майами, Нью-Йорке.

С Трампом он познакомился в 1980-е годы, когда работал в юридической фирме. Будущий президент США был его клиентом. Затем Уиткофф помогал собирать деньги для политических кампаний Трампа, представлял его интересы в судах.

Глава Штатов считает Уиткоффа «великолепным переговорщиком». Политик агрессивен в подходе к диалогу – его позиция часто вызывает недоумение у дипломатов.

Уиткофф недавно приезжал в Москву – он договаривался о возвращении американца Марка Фогеля. Трамп верит, что у политика есть необходимые навыки ведения переговоров и именно это должно помочь в решении украинского вопроса.

Ранее сообщалось, что Трамп и президент России Владимир Путин полтора часа разговаривали по телефону. Российский лидер пригласил коллегу в Москву.