Россияне раскупают рязанский кефир после показа в интервью с президентом Путиным

Россияне раскупают рязанский кефир после того, как его показали в холодильнике президента Владимира Путина во время интервью. Как сообщает Telegram-канал «Кабинет инвестора», в некоторых магазинах он уже закончился.

Напомним, что глава страны позволил журналисту посмотреть, что есть в его холодильнике. Как оказалось, рядом с прочими продуктами там была кефир, который производят в Рязани. Путин предложил интервьюеру попробовать напиток, тот согласился.

Источник отмечает, что после выхода интервью кефир данной марки стал пользоваться еще большей популярностью. Люди раскупают его в магазинах, в некоторых его уже нет.

Издание «Подъем» связалось с владельцем компании, который сообщил, что догадывался, для кого именно предназначается часть заказов, исходя из перечня товаров и особенностей логистики.

Бизнесмен отметил, что в магазинах кефир точно такой же, что и тот, который поставляется в Кремль. Он также подчеркнул, что не особо ждет повышения продаж после интервью.

«Увеличится, не увеличится — буду работать и дальше. Мне уже 75 лет, я уже много чего видел. Будет, не будет — мне это всё равно, по большому счету. Для меня уже другое важно: это нормальное развитие бизнеса, семья, дети и передача браздов правления поколению своему, вот и все», – добавил мужчина.

Ранее мы писали о том, что незрячая журналистка поделилась эмоциями от общения с Владимиром Путиным. Она дала интервью сайту «Страсти».