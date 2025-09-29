«Стали популярны молодые военные»: Захар Прилепин рассказал, кто идет на СВО

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассказал, кто идет на СВО. По его словам, на фронт отправляются как воспитанные в советском духе мужчины, так и молодежь. Прилепин отметил, что у девушек стали популярны молодые военные – их воспринимают как «крутых пацанов».

Подробности приводит Kp.ru.

«Поначалу, конечно же, шли люди последнего советского поколения. Я менее всего ожидал, что пойдут молодые, но они пошли… Как я замечаю, среди старшеклассниц, в университетах, стали популярны молодые военные», - поделился Прилепин и отметил взлет патриотизма в России.

Писатель указал, что парней, получающих 200-300 тысяч за участие в СВО, «и за деньги начинают любить». Прилепин не видит в этом ничего плохого. Он обратил внимание, что поп-звезд и «сынков столичных фабрикантов» тоже «любили за деньги».

«А эти парни зарабатывают профессионализмом, потому что непрофессионалов убивают. Он - молодец, состоялся, боец - офицер или сержант…», - сказал общественный деятель.

По его словам, у молодежи не стоит остро финансовый вопрос, хотя некоторые покупают на заработанные средства квартиры. У молодых мужчин другая мотивация, говорит Прилепин.

«Первая мотивация все равно «пацанская», бойцовская: я пойду и докажу всем, что я крутой. И правильно делают», - заключил писатель.

Ранее сообщалось, что жителя Магнитогорска признали мертвым из-за двойника на СВО.