Жителя Магнитогорска признали мертвым из-за двойника на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

По информации источника, житель Магнитогорска впервые узнал о существовании двойника 7 лет назад, когда ему стали приходить чужие штрафы и долги за ЖКУ. Как оказалось, в Свердловской области жил его тезка с такой же датой рождения. По словам мужчины, все эти годы ему постоянно присылали штрафы двойника, приходилось звонить приставам, чтобы снять арест с автомобиля и счетов. Он пытался объяснить ситуацию, но это помогало на неделю, после снова приходили долги.

Недавно россиянин узнал, что его автомобиль сняли с учета. В ГИБДД ему сообщили, что это сделали в связи со смертью владельца. Мужчина пытался объяснить, что жив. Как оказалось, двойник жителя Магнитогорска погиб на СВО, поэтому в ведомстве прекратили все регистрационные действия в отношении автомобиля.

Магнитогорец написал обращение в федеральные органы с просьбой решить ситуацию.

