США вывели из-под санкций жену Бориса Ротенберга Карину

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг - жену вице-президента федерации дзюдо России Бориса Ротенберга. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США.

Изменения в списке SDN опубликовали 2 апреля.

Указаны данные Карины Ротенберг, ее дата и место рождения, гражданство. Отмечается, что она связана с Борисом Ротенбергом.

Напомним, он является владельцем футбольного клуба «Сочи». У Бориса есть брат Аркадий Ротенберг. Сама Карина возглавляет Федерацию конного спорта Москвы.

На сайте Минфина можно найти информацию о новых санкциях против России. Под ограничения попали как физлица, так и компании.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против шоумена Михаила Галустяна и ведущей Юлии Барановской. Артист удивился, что ограничениям стали подвергать людей культуры и комиков. Галустян добавил, что «закрыть» всех европейские политики не смогут.