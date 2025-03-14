«Спасибо большое за этот аванс»: Лукашенко встретили овациями в Совете Федерации
© Olga Maltseva/Associated Press/East News
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации России. Члены верхней палаты парламента тепло приняли президента соседней страны, за что он их многократно поблагодарил.
Видео из зала собрания опубликовал в Сети Telegram-канал СМОТРИ. Лукашенко пригласили выступить на пленарное заседание СФ в рамках его официального визита в Москву.
На опубликованных кадрах видно, как парламентарии приветствуют Александра Григорьевича. Они дружно поднялись при появлении президента Белоруссии и зааплодировали ему.
«Спасибо, спасибо, спасибо, я еще ничего не сделал хорошего в этом зале, спасибо вам большое за этот аванс», — ответил Лукашенко на овации.
Ранее сообщалось, что 20-летний сын главы республики Николай привлек внимание прессы во время визита в Москву. Журналисты обратили внимание на залысины у молодого человека.