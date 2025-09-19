Российский врач-эндокринолог Евгений Греков рассказал, как супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит может доказать в суде, что она женщина.

Напомним, что жена французского лидера предпринимает попытки оспорить журналистку Кэнди Оуэнс, которая утверждает, что первая леди родилась мужчиной* (международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским). Сам Эммануэль Макрон готов предоставить в суде фотографии с беременной Бриджит и ее детей, а также другие материалы.

В разговоре с изданием 360.ru Греков отметил, что наличие всех первичных и вторичных половых признаков не исключают ошибки, хотя в 90% случаев для вынесения решения действительно достаточно внешнего осмотра. Поэтому поставить точку в вопросе поможет только лабораторный анализ крови.

«Самый точный метод измерения половой принадлежности человека — хромосомный. Нужно сдать анализ на хромосомный набор и смотрим. XY это мужской кариотип, ХХ — женский», — пояснил эндокринолог.

По мнению специалиста, президент Франции вряд ли осмелится предоставить в суде более интимные доказательства, свидетельствующие о принадлежности его жены к женскому полу.

