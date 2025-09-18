Семейство Макронов продолжает судиться с правой активисткой Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит на самом деле родилась мужчиной и сделала операцию по смене пола* (международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским).

Адвокат Эммануэля и Брижит Том Клэр рассказал BBC, что в скором времени французский глава представит в суде научные доказательства того, что его супруга — женщина. По его словам, первую леди подобные обвинения «невероятно расстраивают», а президента страны они «отвлекают» и «изматывают».

В скором времени состоится заседание по этому делу. На нем Макрон представит фотографии беременной Брижит и ее детей, а также другие материалы, свидетельствующие о ее принадлежности к женскому полу. Как заверил Клэр, «такие снимки существуют и будут обнародованы в суде.

Ранее сообщалось, что во Франции при загадочных обстоятельствах погиб хирург, посвященный в тайну Брижит Макрон. Его труп нашли возле дома.

