«Ручная работа»: что Лукашенко подарил Путину на день рождения

Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину на день рождения произведение белорусских умельцев. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она пообщалась с журналистами и раскрыла, что презентом стало «произведение белорусских умельцев».

«Это ручная работа... В таких исконно белорусских техниках», — добавила представитель президента.

Наталья Эйсмонт не стала раскрывать, что именно за презент, и отметила, что на этот вопрос лучше ответит российский лидер.

Напомним, что президент России Владимир Путин отметил день рождения 7 октября. Именинника поздравили все – граждане, военнослужащие в зоне СВО и лидеры стран мира. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о графике Путина в этот день. По его словам, 7 октября у российского лидера назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Владимир Путин дал поручение министру просвещения Сергею Кравцову цитатой из «Кавказской пленницы». Высказывание прозвучало при обсуждении директоров школ.