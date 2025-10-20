Сериал о Жириновском с Кологривым могут не показать в 2026 году

В следующем году исполнится 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского. Партия ЛДПР составила список мероприятий, посвященных этому событию, однако в него не вошел сериал о политике, главную роль в котором должен был сыграть Никита Кологривый.

Партия составила план мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея покойного лидера на следующий год. В него вошли 12 пунктов: выставка в «Манеже», открытие музея Жириновского в центре Москвы, памятный концерт, выставка юбилейных почтовых марок и другое.

По данным RTVI, в список не вошел анонсированный в начале 2024 года байопик о Жириновском. Картину о самых ярких фрагментах биографии политика собирался снять Александр Баранов, а на главную роль рассматривали Никиту Кологривого. Однако Баранов уточнил сейчас, что покинул проект.

Как пояснил предполагаемый сценарист сериала Сергей Снежкин, работа идет «пока на сценарной стадии» без каких-либо подробностей.

Другой источник издания уточнил, что работа над проектом фактически заморожена «на подготовительном этапе». Сценарий Снежкина, по его словам, не завершен, и сейчас идут поиски того, кто мог бы его закончить.

При этом вместо байопика в 2026 году могут показать другой проект, посвященный политику — к примеру, документальный.

Ранее мы писали, что сбылось предсказание Жириновского, в котором он предвещал падения рейтинга КПРФ.