Подтверждают федеральные рейтинги: сбылось очередное предсказание Владимира Жириновского

Очередное предсказание одного из самых прозорливых политиков XXI Владимира Жириновского сбылось. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

На минувшем съезде Либерально-демократической партии России ее лидер напомнил о пророчестве Жириновского, которое касается КПРФ. Так, еще при жизни Владимир Вольфович предрек коммунистам стремительное падение рейтингов.

По словам Слуцкого, предсказание бывшего главы партии в итоге сбылось. Федеральные рейтинги подтверждают, что КПРФ действительно теряет влияние на политической арене. Видео с пророчеством Жириновского и комментариями нынешнего лидера ЛДПР опубликовал Telegram-канал Старше Эдды.

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей Родине», — отмечал Жириновский в своей речи про коммунистов.

Ранее в Сети обсудили другие предсказания политика. Жириновский предвидел, что Россия и США в конечном итоге смогут договориться и положить конец многолетнему конфликту.