«Серьезный признак»: чем может быть опасен синяк на руке президента США Дональда Трампа

Хирург объяснил, чем может быть опасен синяк на руке президента США Дональда Трампа, который ранее заметили СМИ.

По словам специалиста из Центра восстановления вен США Памелы Ким, синяк может оказаться опасным признаком образования тромба.

«Многие пациенты приходят к нам через несколько недель после того, как заметили то, что они считали простым синяком, но на самом деле это был признак серьезного заболевания вен или даже тромба», — объяснила сосудистый хирург изданию Daily Mirror.

Ким также рассказала, как отличить обычный синяк от проблем с венами. Первый возникает в результате травмы и со временем может менять цвет по мере заживления. Тромб, в свою очередь, обычно имеет стойкий красный цвет, он опухший и болезненный. При этом возникать может без травм.

Синяки, связанные с венами, часто появляются на ногах или руках из-за ослабленных вен, они могут возникать спонтанно, иногда связаны с болезненностью или отеком.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), сотни тысяч людей ежегодно страдают от образования тромбов, и многие умирают от осложнений, таких как тромбоэмболия легочной артерии. Ошибочный диагноз или несвоевременное лечение, особенно когда тромбы принимают за синяки, могут привести к летальному исходу.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в Сети информацию о его смерти.