С 1 сентября в России повысят соцвыплаты: сколько они составят и как получить

С 1 сентября в России повысят социальные выплаты студентам, пенсионерам и семьям с детьми. Юристы рассказали, какие прибавки ожидаются и как их получить.

Подробности узнал Life.ru.

Соцвыплаты повысят на федеральном и региональном уровнях. Студентам в Ямало-Ненецком автономном округе увеличат стипендии. Размер государственной академической стипендии составит 1079 рублей, а социальной – 1619.

В Вологодской области обучающимся в возрасте от 18 до 23 лет предоставят ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума на детей, то есть 17 373 рубля. Она положена студентам, которые соответствуют ряду критериев: учатся очно, потеряли родителей, получают пенсию по потере кормильца.

Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская сообщила, что в Чувашии вводят ежемесячную стипендию главы Чувашской Республики. Ее получат студенты очной формы обучения средних профессиональных образовательных учреждений, являющиеся членами семей участников СВО. Выплаты составят 2500.

Пенсионерам, которым в сентябре исполнится 80 лет, начислят повышенную выплату в размере 8907,70 рублей. Аналогичная выплата положена инвалидам, получившим первую группу в сентябре 2025 года.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что если инвалид получил прибавку, по достижении 80 лет ему не положена повышенная выплата.

«Стоит отметить, что тем пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, фиксированную выплату уже повысили», - уточнила эксперт.

Также пенсионеры могут претендовать на доплату за иждивенцев. Но для получения денег надо обратиться в СФР.

Семьи с детьми, у которых в 2024 году уменьшился доход и которые получали выплату в размере 50% прожиточного минимума, могут рассчитывать на увеличение пособия до 75% и 100%.

