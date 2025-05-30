И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 30 мая 2025, 17:48
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В Нижневартовске женщина отправила на СВО четырех мужей ради выплат за их гибель

В Нижневартовске женщина отправила на СВО четырех мужей ради выплат за их гибель

© SOPA Images/Sipa USA/East News

В Нижневартовске женщина фиктивно женила на себе одиноких мужчин и убеждала отправиться на СВО. За погибших она получала выплаты.

Подробности узнал Telegram-канал Baza.

23 мая возбудили уголовное дело в отношении банды, зарабатывающей на выплатах за участие в СВО. В нее входили трое мужчин и женщина.

По информации источника, в базе находили информацию об одиноких мужчинах или лицах с зависимостями и судимостями, затем подозреваемая знакомилась, дальше уговаривала подписать контракт с Минобороны.

После смерти мужей женщина получала выплаты. Средства делились между участниками банды.

Выйти на след преступников удалось благодаря родственнице одного из погибших. Она написала заявление в полицию.

Ранее ведущий Сергей Карнаухов объяснил призыв к женам бойцов СВО терпеть побои.