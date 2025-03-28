Россияне раскритиковали призыв депутата Костенко отказаться от отдыха за рубежом

Граждане России не оценили слова зампреда комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко о том, что ездить на отдых за рубеж не нужно. Внимание на это обратил портал 78.ru.

Напомним — комментируя катастрофу прогулочного батискафа близ берегов Хургады, в которой погибли несколько россиян, Костенко призвала сограждан отдыхать на родине.

«Когда ты находишься за границей, всегда надо быть аккуратным, какие услуги ты покупаешь. Если ты не уверен в услугах, то лучше от них воздержаться. Моя позиция такая: когда у нас непонятно, какие страны нам друзья, какие нет, вообще в принципе лучше воздержаться от поездок за рубеж максимально», — сказала она.

Не все пользователи Сети оценили эту идею.

«Им с Мальдив виднее, куда ехать нашему туристу», Создавайте условия, которые будут и качественнее и выгоднее народу", «Ага, будем в мазуте купаться, точно!» — писали они.