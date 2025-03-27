Считавшаяся погибшей при катастрофе батискафа в Египте россиянка выжила

Врач Кристина Валиуллина из Татарстана, которую ранее считали погибшей в катастрофе туристического батискафа в Египте, оказалась жива. Об этом со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет Life.ru.

По данным портала, в спешке местные власти допустили ошибку и перепутали имена пассажиров. При этом муж женщины Равиль Валиуллин все же выжить не смог. Помимо него, жертвами трагедии стали еще пять россиян. Многие пострадали — в том числе семья, которая впервые поехала на отдых за рубеж.

«Позвонил, сказал, что они все в больнице. У одного сына сотрясение мозга, у супруги травма головы. Второй сын чувствует себя нормально. Больше ничего не говорил. Сказал, сам позвонит. Может, расстраивать не хочет», — рассказал в беседе с RT отец главы семейства.

Напомним — батискаф затонул близ берегов Хургады 27 марта. На борту находилось 45 россиян.