«Решил подарить еще один мем»: Захарова объяснила фразу Лаврова «нафиг я сюда пришел»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, которую он произнес во время общения с журналистами. По ее словам, россиянам подарили новый мем, передает Газета.Ru.

Видео с участием Лаврова появилось в Сети. На встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко глава МИД, отвечая на вопросы корреспондентов, произнес фразу «нафиг я сюда пришел». Работники прессы, как заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, утомили руководителя ведомства.

«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — объяснила слова министра Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в официальном аккаунте экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского появился новый пост. Согласно посланию, в скором времени должно произойти нечто такое, что изменит ход событий.