«Идея пришла мужу дочери»: мать из Крыма рассказала, как решилась предложить Путину стать крестным

Многодетная мать из Крыма, попросившая президента России Владимира Путина стать крестным отцом ее внука, заявила, что не планировала говорить главе государства об этом, а сама идея пришла в голову мужу дочери. Также женщина отметила: российский лидер ничего не обещал, но поблагодарил за предложение.

«У моей дочери муж, ему такая идея пришла… Я не планировала говорить, но разговор как-то пошел и я про это вспомнила, думаю, надо сказать и сказала», - сообщила обладательница звания «Мать-героиня» изданию «Абзац».

Женщина отметила, что Путин не обещал становиться крестным отцом. Она предположила, что у президента «весь график расписан». При этом многодетная мать полагает, что «для президента это несложно» организовать.

«Он все понимает, все знает. С умным мужчиной приятно общаться… Он из тех людей, кто слов на ветер не бросает», - отметила россиянка.

Ранее сообщалось, что девочка из Пензы уснула в время онлайн-встречи Путина с многодетными семьями.