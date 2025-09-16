Путин поздравил Петросяна с 80-летием, отметив его неподражаемый юмор

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Евгению Петросяну по случаю его 80-летнего юбилея. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства высоко оценил творческий талант и многолетнюю преданность профессии юмориста. В своей телеграмме Путин подчеркнул, что артиста ценят зрители не только в России, но и за рубежом.

«Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста, высоко ценят ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», — отметил российский лидер.

Президент также пожелал Евгению Петросяну крепкого здоровья и творческого долголетия.

Напомним, что Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Начал выступать на сцене в 17 лет.

