«Человек, подаривший возможность стать матерью»: жена трогательно поздравила Петросяна с 80-летием

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к мужу в его юбилей. 16 сентября артисту исполнилось 80 лет. Пост блогерша опубликовала в социальной сети.

Татьяна поздравила супруга с праздником и поблагодарила его за прожитые вместе годы. Несмотря на то, что пару постоянно критикуют из-за разницы в возрасте, Брухунова дала понять — они абсолютно счастливы вместе.

«Я — счастливый человек. Второе десятилетие иду с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью. С днем рождения, волшебник!» - написала Татьяна.

Напомним, что Татьяна родила от юмориста двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду. Появление на свет мальчика супруги не скрывали, а вот рождение наследницы стало для поклонников артиста сюрпризом. Брухунова не рассказывала о беременности, более того, никто не видел ее в положении. Из-за этого появились слухи, что девочку родила суррогатная мать. Однако сама блогерша эту информацию опровергала.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала, как Евгений Петросян отметит юбилей.