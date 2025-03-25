«Двойник Путина» заявил, что Лоу будет тяжело передать на экране взгляд политика

Передача на экране образа и в особенности взгляда президента России Владимира Путина — очень непростое дело. Об этом рассказал резидент шоу Comedy Battle Дмитрий Грачев, часто изображающий российского лидера.

Поводом для высказывания стала публикация первых снимков со съëмок фильма «Кремлëвский волшебник». В нëм роль Путина играет Джуд Лоу.

«Передать взгляд президента довольно сложно. Вы можете внешне как угодно пытаться воспроизвести, но когда вы увидите этот взгляд с экрана телевизора или встретите лично это будет совершенно по-другому», — приводит слова Грачева aif.ru.

При этом, по мнению Грачева, Лоу в целом способен справиться с воплощением Путина.

Ранее актер Арнольд Шварценеггер заявил, что у него дома есть бюст Путина.