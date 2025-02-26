Митинг проукраинских активистов в ЮАР был сорван группой активистов пророссийских. Одним из оружий последних стал популярный в Сети трек «Сигма-бой».

Как пишет Independent Online, мероприятие в поддержку Киева решила провести местная украинская диаспора. Действие развернулось на пирсе Уэйл-Бон в городе Умхланг, однако уже спустя несколько минут после начала «мирные протестанты» столкнулись с противодействием.

«Во время нашей мирной демонстрации появилась группа людей с российскими флагами. Я никого из этой группы не знаю. Мы пытались спросить их, чего они там стоят, но никто не смог объяснить, что они делают и почему», — приводит портал слова одного из организаторов митинга.

Между двумя кучками людей начала завязываться потасовка, но ровно в этот момент на место прибыли сотрудники полиции, которые сумели предотвратить кровопролитие. На распространяющихся в социальных сетях видеозаписях видно, что поддерживающие Россию личности включили на полную громкость колонок песню «Сигма-бой» — хит юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской, который в Европе уже назвали инструментом российской пропаганды.