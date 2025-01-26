Продвигает пророссийские взгляды: в Европе призвали бороться с хитом «Сигма бой»

Немецкий политик Нела Риль призвала бороться с хитом российских школьниц «Сигма бой». По ее мнению, песня представляет опасность для безопасности Европы, так как продвигает «патриархальные ценности и пророссийские взгляды».

«Вы знаете про «Сигма Бой»? Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже Украине, то вы, вероятно, знаете. Это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. Он наиболее популярен среди молодых подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», — заявила Риль.

Депутат Европарламента выразила уверенность, что при помощи песен Россия якобы хочет лишить юных украинцев их языка, истории и современных авторитетов. При этом Риль призналась, что об этом ей сообщил министр иностранных дел Украины.

В завершении своей речи политик призвала страны Европы бороться с «тонкими проникновениями» России. Видеоролик с выступлением Нелы Риль опубликовал Telegram-канал Mash.

Хит «Сигма бой» в исполнении 12-летней Марии Яновской и 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy) завирусился в соцсетях в конце 2024 года. Композиция настолько понравилась слушателям, что даже обогнала Кэти Пэрри и Кеши в чарте Billboard. Автором композиции продюсер и композитор Михаил Чертищев – отец одной из девочек.

Ранее сообщалось, что Betsy на фоне популярности песни «Сигма бой» начала выступать на корпоративах за миллион рублей.